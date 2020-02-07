Новым коронавирусом в Китае заражены уже свыше 31 000 человек

В Китае растет число скончавшихся от заболевания легких, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. За последние сутки жертвами инфекции только в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, стали еще 69 человек, сообщили власти региона в пятницу, 7 февраля. Таким образом, с начала вспышки в материковом Китае погибли 636 человек.

Кроме того, за день выявлено 3143 новых случая заражения, 2447 из них - в провинции Хубэй. Число заболевших в стране, по официальным данным, достигло 31 161 человека. Всего в мире, по данным исследовательского портала Worldometer на 04.00 часа по Ташкенту пятницы, новым коронавирусом заражен 31 481 человек.

При этом за этот же период врачи выписали из больниц 184 преодолевших заболевание пациента.

Скончался врач, предупреждавший о вспышке коронавируса

Офтальмолог Ли Вэньлян, который предупреждал об опасности коронавируса нового типа еще до начала эпидемии, скончался в центральной больнице китайского города Ухань в провинции Хубэй.

Первой о смерти Ли Вэньляна сообщила англоязычная китайская газета Global Times, но вскоре опровергла собственное сообщение и удалила твит с этой новостью. Однако позже информация о его смерти появилась на страничке медучреждения в китайском сервисе микроблогов Weibo в четверг, 6 февраля. "Мы глубоко скорбим о случившемся", - подчеркнули коллеги.

Ли Вэньлян рассказал своим друзьям о первых случаях заболевания, чтобы предупредить их. По сведениям медиакомпании CNN, 34-летний офтальмолог в конце декабря 2019 года обратил внимание на то, что в его больнице в Ухане были помещены под карантин семь человек с заболеванием, похожим на атипичную пневмонию. Все они заразились на местном рынке, где, помимо прочего, продавались морепродукты. Скриншот его сообщения в мессенджере WeChat быстро разошелся по соцсети. Вскоре офтальмолога вызвали в полицию и запретили "распространять ложную информацию".

12 января Ли был госпитализирован, а 1 февраля у него обнаружили коронавирус. Врач публиковал сообщения о своем состоянии в соцсети Weibo.

Новые случаи заражения коронавирусом в Германии, Великобритании, Италии, Японии

Коронавирус нового типа выявлен у гражданина Италии. Речь идет о мужчине, которого в числе 56 итальянцев вывезли из города Ухань в провинции Хубэй, заявили в министерстве здравоохранения республики. Больной направлен в больницу в Риме, которая специализируется на инфекционных заболеваниях. Остальные эвакуированные из эпицентра эпидемии находятся в карантине на итальянской военной базе. Ранее вирус был обнаружен у двух китайских туристов в Италии.

Кроме того, 13-й случай заражения подтвержден в Германии. Вирус выявлен у супруги сотрудника компании Webasto в Баварии, который заразился ранее, сообщили в министерстве здравоохранения федеральной земли.

Власти Великобритании также заявили о третьем заразившемся. По официальным данным, больной подхватил вирус за пределами Соединенного Королевства. В первых двух случаях на британской территории речь шла о студенте университета Йорка и его родственнике.

На американском круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине неподалеку от японской Иокогамы, выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщило 7 февраля министерство здравоохранения Японии, общее число заболевших пассажиров морского лайнера - 61 человек.

Канада вывозит своих граждан из Китая

Канада приступила к эвакуации своих граждан из Китая в свете распространения заболевания. Первый самолет, на борту которого находятся 176 канадцев, доставит их на родину 7 февраля, заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань. Еще один рейс запланирован на 10 февраля, добавил он. Прибывших поместят в 14-дневный карантин на одной из баз Канадских вооруженных сил.