В Турции сошла огромная снежная лавина: 38 жертв

В результате схода лавины в провинции Ван в Турции погибли 38 человек. Число жертв может увеличиться.

Известно, что погибли восемь жандармов, трое охранников, трое пожарных и девять добровольцев, которые помогали в спасательной операции. Ранения получили более 50 человек.

Лавина сошла на трассе Ван — Бахчесарай накануне. Она накрыла снегоуборочную машину, работавшую в этот момент на трассе, и снесла следовавший за ней микроавтобус, который упал с 40-метрового обрыва. Четверо пассажиров микроавтобуса погибли.

На поиски выживших отправились пять автомобилей со спасателями, однако на них сошла новая лавина. В итоге погибли жандармы, охранники, пожарные и гражданские лица, которые помогали в спасательной операции.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции.