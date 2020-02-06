Импичмент отменяется: сенат США оправдал Трампа

Сенат конгресса США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам в рамках процесса импичмента. Об этом сообщает СNN.

Американский лидер обвинялся по двум пунктам — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.

Обвинения по первой статье поддержали 48 сенаторов. Среди них был только один республиканец – Митт Ромни (это первый подобный случай в американской истории). Против выступили 52 сенатора.

Обвинения Трампа по второму пункту поддержали 47 сенаторов, против проголосовали 53.

Отметим, что в сенате, в отличие от Палаты представителей, большинство принадлежит Республиканской партии (53 места из 100). Демократическую партию представляют 45 сенаторов. Еще два сенатора – беспартийные, однако они находятся в коалиции с демократами.

Для того чтобы завершить процесс импичмента, необходимо было, чтобы "за" проголосовали 67 сенаторов по любой из статей обвинения.

В чем обвиняли Трампа

В сентябре 2019 года Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Палата представителей конгресса США, контролируемая демократами, эту инициативу поддержала.

Демократы заявляли, что глава Белого дома оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этот политик считается самым сильным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах в 2020 году.

Сам президент США все обвинения отрицал и назвал процесс, запущенный демократами, "охотой на ведьм".

Закончившийся процесс импичмента был третьим в истории США: в 1868 году сенаторы оправдали Эндрю Джонсона, а в 1999-м — Билла Клинтона. Ричард Никсон в 1974 году добровольно ушел в отставку после начала процедуры импичмента.