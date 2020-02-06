В Стамбуле самолет развалился на части

Как минимум три человека погибли в результате крушения пассажирского Boeing 737-800 бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines во время посадки в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен. Еще 179 человек, летевших рейсом PC2193, находятся в больницах, сообщают СМИ со ссылкой на заявление турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджи. По его словам, жизни пострадавших вне опасности. Сама авиакомпания, а также министр транспорта Турции ранее заявляли об отсутствии жертв.





По данным властей, авиалайнер "не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе" и съехал с нее. Кадры с места события показывали разрушенный на несколько частей корпус воздушного судна. Пассажиры были эвакуированы через бреши в фюзеляже. Происшествие "могло иметь более серьезные последствия", подчеркнул губернатор провинции Стамбул.

Лайнер вылетел из города Измир на западе Турции. На борту было 183 человека, в том числе шесть членов экипажа. Самолет заходил на посадку под проливным дождем. После инцидента аэропорт имени Сабихи Гёкчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.

Местные СМИ сообщили, что 155 пассажиров были гражданами Турции, также в самолете летели граждане США, Китая, Ирака, Израиля, Киргизии, Швеции, Сирии и Туркменистана.

На одной из записей, появившейся в соцсетях, видно, что внутри самолета было возгорание, которое быстро потушили пожарные.