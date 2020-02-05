В Китае за сутки коронавирусом заразились около 4000 человек

Число пациентов в Китае, скончавшихся от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа достигло 490 человек. Такие данные власти страны предоставили во среду, 5 февраля. При этом за день было выявлено 3887 новых случаев заражения.

Число заболевших, по официальным данным, выросло до 24324 человек. В провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса, от осложнений, вызванных инфекцией, за сутки скончались 65 пациентов. В настоящее время вирус распространился из Китая, по меньшей мере, в двадцать четыре другие страны. За пределами материковой части страны смерть была зарегистрирована на Филиппинах и в Гонконге.