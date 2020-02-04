В Казахстане намеревались совершить теракт

Пять человек, подозреваемых в подготовке к совершению терактов в людных местах, арестованы в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Как отмечается, 27 января в городах Караганда и Тараз «задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на два месяца пять последователей деструктивного религиозного течения».

По данным ведомства, все они ранее были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По версии следствия, группа была сформирована с целью совершения террористических актов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления людей.