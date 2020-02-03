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  • 3 февраль 2020 11:27
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Раскрыта скорость 6G

Раскрыта скорость 6GПо оценке экспертов, 6G будет быстрее 5G в тысячи раз. Скорость передачи данных в сетях шестого поколения может достигать одного терабита в секунду, сообщает PhonAndroid.

 

Скорость 6G раскрыл доктор Сиднейского университета Махьяр Ширванимогаддам. Специалист прогнозирует, что новый стандарт связи откроет для человечества новые виды технологий и произведет революцию в техническом прогрессе. В частности, по мнению Ширванимогаддама, будет достигнута высокая интеграция техники и человеческого мозга.

 

По оценке специалиста, связь в сетях шестого поколения достигнет скорости в один терабит в секунду или восемь тысяч гигабит в секунду. Это быстрее скорости передачи данных в рамках стандарта 5G примерно в восемь тысяч раз. Эксперт считает, что на такой скорости за одну секунду можно будет скачать 142 часа высококачественного видео.

 

В заключении специалиста говорится, что для достижение высокой скорости придется устранить многие преграды. В частности, инженерам предстоит изменить компьютерную архитектуру и решить проблему высокого нагрева материалов, с помощью которых будет возведена инфраструктура 6G.

 

По состоянию на начало 2020 года 5G не имеет достаточно развитой для коммерческого использования глобальной инфраструктуры. В конце января стало известно о планах Японии запустить сеть шестого поколения к 2030 году. В отчете говорится, что развитие 6G позволит построить новое общество, в котором приоритет будет отдан оперативной передаче данных.


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