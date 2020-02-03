Очередной теракт в Лондоне: место новое, схема старая

На юге Лондона 2 февраля мужчина напал с ножом на прохожих, сообщают СМИ. Им оказался 20-летний Судеш Амман. Ранее Амман отбывал срок (3 года и 4 месяца) за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобожден досрочно, отсидев лишь половину своего срока.

Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего. Полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как террористическое нападение.

"К телу подозреваемого было прикреплено (взрывное. — Прим. ред.) устройство… Было установлено оцепление, и быстро выяснилось, что это муляж... Происшествие объявили терактом, и мы полагаем, что оно связано с исламизмом", — говорится в заявлении.

Служба скорой помощи Лондона сообщила, что в результате нападения пострадали три человека.

"Мы оказали помощь троим раненным на месте происшествия и доставили всех троих в больницу", — говорится в сообщении.

"Была паника, люди кричали"

По рассказам очевидцев, около двух часов дня по местному времени мужчина зашел в магазин и напал на людей с ножом. Потом он, как говорят очевидцы, вышел на улицу и атаковал женщину на велосипеде. Прибывшие полицейские трижды выстрелили в нападавшего, он скончался на месте.

Нападение произошло, после того как, по словам очевидцев, полицейская машина без опознавательных знаков резко затормозила перед другим автомобилем, вынудив его остановиться. Возможно, это было связано с последовавшим нападением и стрельбой, поскольку за мужчиной гнались полицейские в гражданском.

19-летний студент Гулед Булхан рассказал: "Я переходил дорогу, когда увидел мужчину с мачете и серебристыми канистрами на груди, за которыми бежали, как я предполагаю, полицейские под прикрытием - они были в гражданской одежде. Потом в мужчину выстрелили, я думаю, что было три выстрела, но не помню точно. После этого я забежал в библиотеку".

Другой свидетель, Дэниел Гаф сказал, что побежал, когда прозвучали выстрелы и люди побежали. "Была паника, люди кричали, - рассказал он. Я увидел полицейского, он закричал, чтобы все отошли. Он направил пистолет на лежавшего мужчину. Вдруг появились другие полицейские. Они были повсюду".

Эмма из Стрэтема рассказала, что видела раненую женщину, лежавшую на улице. Ей рассказали, что нападавший достал нож в магазине, а затем вышел и ударил женщину. Еще один очевидец рассказал, что к мужчине подбежали полицейские, сказав людям отойти на случай, если бомба взорвется.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в понедельник правительство объявит о планах, которые коренным образом изменят систему в том, что касается преступлений, связанных с терроризмом.

Он отметил, что после аналогичного террористического нападения с ножом в декабре 2019 года в районе Лондон-бридж были быстро приняты меры в отношении террористической деятельности. Это, среди прочего, включает в себя более длительные тюремные сроки для преступников и увеличение финансирования полиции.