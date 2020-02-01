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  • 1 февраль 2020 10:27
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Великобритания вышла из Евросоюза

Великобритания вышла из ЕвросоюзаВеликобритания официально перестала быть членом Европейского союза. Brexit — выход Соединенного Королевства из сообщества — произошел 31 января в 23:00 по Гринвичу (04:00 1 февраля по ташкентскому времени) в соответствии с подписанными ранее обеими сторонами документами.

 

С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период, а потому сразу никаких серьезных изменений не будет, отмечает BBC News. До конца декабря в стране продолжит действовать большая часть законов ЕС, в том числе о свободном перемещении людей. Великобритания останется как в таможенном союзе ЕС, так и в едином рынке, однако не будет представлена в европейских институтах. К концу переходного периода стороны должны будут заключить соглашение о свободной торговле.

 

За час до Brexit было опубликовано видеообращение британского премьер-министра Бориса Джонсона. В нем он назвал выход страны из Евросоюза «рассветом новой эры».

 

Соединенное Королевство стало первой страной, которая вышла из блока с момента его основания. Теперь ЕС насчитывает 27 стран-членов.

 

Ранее Банк Англии представил прогноз относительно роста ВВП Великобритании в ближайшие годы. Из данных следует, что страна в ближайшие годы столкнется с экономическими проблемами.

 

Изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем. В итоге Лондон получил отсрочку до 12 апреля, затем до 31 октября и в итоге до конца января 2020 года.

 

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум 2016 года, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.


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