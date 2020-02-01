Число заболевших коронавирусом приближается к 10 тысячам

Число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV в мире по данным на пятницу, 31 января, достигло 9821 человека, из них в Китае – 9692 человека. От вируса умерли 213 человек, все жертвы до сих пор зарегистрированы в КНР. Число вылечившихся составило 187 человек. Кроме Китая, случаи заболевания вирусом подтверждены в 21 стране. В Германии в четверг был зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом.

Власти США призвали граждан отказаться от поездок в Китай. Соответствующее заявление 30 января размещено на официальном сайте Госдепартамента. В то же время германский МИД призвал немцев воздержаться лишь от поездок в китайскую провинцию Хубэй, крупнейшим городом которой является Ухань, откуда началось распространение коронавируса 2019-nCoV.

Страны активно эвакуируют своих граждан из Китая

На круизном лайнере в Италии обнаружили коронавирус у двух людей из Китая. Никого из 7 тысяч человек с судна не выпускают. Страна прекращает полеты в Китай

Коронавирус добрался и до Великобритании: Медики зафиксировали 2 случая заражения. Заболевшие - члены одной семьи. Британские власти пока не сообщают подробностей о заболевших и о том, где им оказывают помощь.

В России впервые выявлены двое больных коронавирусом - это граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Япония, Украина, США уже эвакуировали своих граждан из Поднебесной. Страны ЕС, и другие страны начали это делать.

Узбекистан также временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Китай в связи со вспышкой коронавируса. Решение об этом приняла правительственная комиссия, созданная распоряжением президента Шавката Мирзиёева от 29 января. Для эвакуации граждан Узбекистана из Китая планируется организовать чартерные рейсы.