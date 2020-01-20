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  • 20 январь 2020 13:02
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Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов

Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титуловО решении самостоятельно обеспечивать себя и больше не выполнять обязанности членов королевской семьи пара объявила в начале января.

 

Как пишет The Guardian, Гарри и Меган придется выплатить в бюджет Великобритании 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт резиденции Фрогмор.

 

Также супруги перестанут получать из британского бюджета свою часть от 82 миллионов фунтов стерлингов, которые выделяют королевской семье ежегодно, добавляет The Guardian.

 

Гарри и Меган 8 января объявили, что будут стремиться к финансовой независимости, при этом продолжат оказывать «полноценную поддержку» королеве Елизавете II.

 

Елизавета II в своем заявлении отметила, что «уважает и понимает» желание внука и его жены «жить более независимой жизнью», пишет Медуза.


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