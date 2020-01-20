» » » В Москве издадут 12 книг о войне к 75-летию Победы
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  • 20 январь 2020 11:39
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В Москве издадут 12 книг о войне к 75-летию Победы

Власти Москвы издадут 12 книг об истории военного времени к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин.

 

 

"Важным направлением подготовки к 75-летию Победы станет издание книг об истории и событиях военного времени. В рамках издательской программы правительства Москвы ведется работа по выпуску 12 наименований книг", - сказал Шубин.

 

Он уточнил, что речь идет о сборниках рассказов и очерков о военном времени, событиях на фронте, будут выпущены издания об истории и героях битвы за Москву, истории политических плакатов той эпохи, о поэтах, живших в то время и участвовавших в боевых действиях.

 

По словам Шубина, многие произведения публикуются впервые.

 


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