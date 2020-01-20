» » » В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
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  • 20 январь 2020 11:09
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В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе на улице Советской Армии, дом 21.

 

 

Тела нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.

По данным регионального Минздрава, еще три человека пострадали, их госпитализировали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

 

Глава ведомства Оксана Мелехова отметила в Instagram, что первая бригада скорой помощи прибыла через десять минут после вызова.

 

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

 

На место трагедии приехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

 


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