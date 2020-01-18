На Австралию обрушился "ливень столетия"

На восточное побережье Австралии обрушился "ливень столетия" – осадки такой силы выпадают, по словам синоптиков, раз в сто лет. Следом пришли паводки, передает РИА Новости. В штате Квинсленд перекрыты дороги, не работают парки. Люди передвигаются на лодках. Синоптики предупреждают, что угроза ливневых дождей сохранится в ближайшие дни.

Между тем в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, расположенных неподалеку, все еще горят леса. Погибли 27 человек и более миллиарда животных. Уничтожены тысячи домов. Выгорели миллионы гектаров лесов.