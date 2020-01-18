Мальдивы просят помочь им защитить острова от ухода под воду

Мальдивы могут остаться без земли, если им не удастся получить дешевое финансирование для борьбы с последствиями изменения климата. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид.

По его словам, стране очень сложно найти средства для строительства сооружений и инфраструктуры, способных защитить острова от поднимающегося уровня воды.

«Не так легко маленьким государствам найти средства. Пока добьемся их получения, мы уже можем уйти под воду» - Абдулла Шахид, министр иностранных дел Мальдивской Республики

Более 80% земель Мальдив лежат на высоте менее одного метра над уровнем моря, самая высокая точка архипелага лишь 2,4 м над уровнем моря. Уже в 2014 году свыше 100 из более чем 1100 островов, входящих в архипелаг, сообщали о размывании берегов поднимающейся водой, при этом у 30 островов этот процесс достиг высокой степени.

Мальдивская Республика тратит около $10 млн ежегодно на строительство защитных береговых сооружений, но, по оценкам Министерства экологии страны, им понадобится в общей сложности на менее $8,8 млрд для обеспечения защиты хотя бы только населенных островов.

«Чтобы защитить острова, мы должны начать строительство укрепленных стен в море, — заявил министр иностранных дел Абдулла Шахид. — Это дорого, но это необходимо. Мы не можем ждать, пока мы лишимся всех земель».

Дополнительного финансирования страна пытается добиться через ООН, регулярно поднимая этот вопрос с другими потенциально уязвимыми странами на конференциях ООН по изменению климата. Кроме того, страна готова обратиться к банкам.

«Нам приходится умолять этих крупных эмитентов, чтобы они дали нам денег. Разве это справедливо?» — спросил в одном из недавних интервью министр окружающей среды Мальдивской Республики Хуссейн Рашид Хассан.