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  • 18 январь 2020 12:29
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В Boeing 737 MAX нашли еще одну уязвимость

В Boeing 737 MAX нашли еще одну уязвимостьКорпорация Boeing обнаружила еще одну уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов 737 MAX. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

 

По его данным, новые проблемы нашли в ходе технической проверки, которая проходила в американском штате Айова в прошлые выходные.

 

Проверка прошла в преддверии завершения разработки обновленного ПО для лайнеров 737 MAX. В компании заверили, что сообщили о неисправности клиентам и поставщикам.

 

Представитель корпорации рассказал, что проблема связана с одной из функций, отвечающей за проверку правильности работы системных мониторов.

 

Эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф с участием самолетов этой модели — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В совокупности в них погибли 346 человек. Причиной трагедий стали сбои в системе управлением стабилизатора Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), о которых знало руководство компании.


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