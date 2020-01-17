» » » США заявили об 11 пострадавших при обстреле Ираном американских баз 8 января
﻿
  • 17 январь 2020 11:18
  • 43

США заявили об 11 пострадавших при обстреле Ираном американских баз 8 января

США заявили об 11 пострадавших при обстреле Ираном американских баз 8 январяВ результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум военным базам США в иракских Асаде и Эрбиле 8 января, были ранены 11 американских военных, сообщил Пентагон. Изначально американские власти утверждали, что в результате обстрела никто не пострадал.

 

Несмотря на то, что во время нападения Ирана на авиабазу в Асаде 8 января не было убито ни одного военнослужащего США, некоторые из них прошли курс лечения от симптомов сотрясения мозга.

 

Он добавил, что «в качестве меры предосторожности» часть пострадавших отправили на дополнительное обследование. Как ожидается, все солдаты позднее вернутся в Ирак.

 

Напомним, атака Ирана стала ответом на ликвидацию главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Высокопоставленный иранский военный был убит в Багдаде в ночь на 3 января в результате авиаудара США. Как сообщали СМИ, база с американскими военными в Ираке также подверглась обстрелу 14 января, информации о пострадавших не было.


Похожие статьи:
﻿
В Ираке по базе США нанесли ракетный удар

В Ираке по базе США нанесли ракетный удар

Международные Новости
﻿
В США назвали причину крушения Boeing в Иране

В США назвали причину крушения Boeing в Иране

Международные Новости
﻿

"Месть завершена" - Тегеран пообещал больше не совершать атаки

Международные Новости
﻿
80 человек погибли в результате ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке — Reuters

80 человек погибли в результате ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке — Reuters

Международные Новости
﻿
Иран признал Пентагон террористической организацией

Иран признал Пентагон террористической организацией

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика