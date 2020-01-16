Новый вирус-возбудитель из Китая добрался до Японии

В Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом из Китая.

Как сообщает издание Kyodo News, 30-летний житель Японии заразился новым коронавирусом после того, как посетил Китай, где в декабре тот же вирус вызвал вспышку пневмонии. Информацию об этом в четверг, 16 января, подтвердили в японском министерстве здравоохранения.

Заболевший мужчина из префектуры Канагава почувствовал недомогание в начале января, когда был в китайском городе Ухань. 6 января он вернулся в Японию, где 10 января его госпитализировали с симптомами в виде кашля и жара. 15 января мужчину выписали из больницы. У него уже нет температуры, но остался небольшой кашель.

Японские власти считают, что мужчина, возможно, заразился в Китае. Никто из его родных, которые живут с ним, или медицинских работников, лечивших его, не заболел.

«Шансы на то, что инфекция будет распространяться невелики», — заявил представитель министерства здравоохранения.

В Японии это первый подтвержденный случай заболевания. Ранее новым коронавирусом (2019-nCoV) в Ухане заразился по крайней мере 41 человек. Один из них умер, но, по данным Всемирной организации здравоохранения, у него были и другие серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, один случай вирусной пневмонии уже подтвердили в Таиланде - у 61-летней китайской туристки, которая приехала из Уханя.