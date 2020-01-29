Президент Ирана предупредил европейцев

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что европейские военные на Ближнем Востоке, «могут оказаться в опасности» после того, как Великобритания, Франция и Германия начали процесс восстановления санкций против Исламской республики из-за её отказа от выполнения положений ядерной сделки 2015 года.

Согласно данным Euronews, Роухани также раскритиковал европейские державы за неспособность действовать самостоятельно, без оглядки на США, в одностороннем порядке вышедших из ядерного соглашения.

«Сегодня американский солдат в опасности, завтра в опасности может оказаться европейский солдат. Давайте обеспечим безопасность. Мы не хотим нестабильности в мире. Мы хотим, чтобы вы (европейцы) выходили из этого региона путем мудрости, а не войны», - заявил Роухани в среду на заседании иранского кабмина, которое транслировали государственные телеканалы.

Президент Ирана также раскритиковал идею британского премьера Бориса Джонсона заменить совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе на «сделку Трампа», выразив сомнение в том, что соблюдение новой сделки будет гарантировано.

«Когда Трамп отказался от соглашения по климату, что вы (европейцы) сделали? Когда он ссорился с НАТО, что вы делали? Когда он выходил из ЮНЕСКО, что вы делали? Когда он выходил из Совета ООН по правам человека, что вы сделали?», - сказал он.

Напомним, во вторник Берлин, Лондон и Париж объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках СВПД. Москва выразила разочарование в связи с этим решением. Ядерная сделка с Ираном оказалось под вопросом после того, как США вышли из неё и ввели санкции в отношении экспорта иранской нефти. Иран также приостановил выполнение своих обязательств, мотивируя это тем, что остальные участники соглашения не могут придерживаться его положений после выхода США.