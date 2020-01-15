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  • 15 январь 2020 12:38
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В Иране прошли первые аресты по делу об украинском Boeing

В Иране прошли первые аресты по делу об украинском BoeingВласти Ирана арестовали несколько человек по делу о сбитом украинском самолете, сообщил во вторник официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщил ТАСС.

 

«Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования», — уточнил Исмалили. Более подробная информация отсутствует.

 

Напомним, что пассажирский Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавший под Тегераном 8 января, был случайно сбит военными Ирана в результате «человеческой ошибки».

 

Командующий Военно-воздушными силами и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за катастрофу. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за «крылатую ракету».

 

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.


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