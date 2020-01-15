В Ираке по базе США нанесли ракетный удар

Расположенная к северу от Багдада военная база Эт-Таджи, которую используют военные из США, подверглась ракетной атаке, передает РБК со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

Позже информацию об ударе подтвердила армия Ирака, передает Reuters.

Удар был нанесен во вторник, 14 января. По данным телеканалов, было выпущено пять ракет. Информация о погибших и пострадавших не приводится.

Иракские военные сообщили, что обстрел вели из систем залпового огня. Никто пока не взял на себя ответственность за нападение.

8 января иранский Корпус стражей исламской революции выпустил около десяти баллистических ракет по другой американской базе в Ираке. Так Тегеран отреагировал на ликвидацию главы элитного подразделения КСИР под названием «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. В ту же ночь после вылета из Тегерана разбился пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», все находившиеся на борту 176 человек погибли. Изначально власти Ирана заявляли, что причиной катастрофы стали технические неполадки, однако позже признали, что силы ПВО непреднамеренно сбили лайнер.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани планировал взорвать американское посольство. Точной информации о том, где и когда должна была произойти атака, у Вашингтона не было, но угроза была реальной, пояснял госсекретарь Майк Помпео. Трамп не стал отвечать на обстрел базы военными действиями, вместо этого он пообещал ввести против Ирана новые санкции.