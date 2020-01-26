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  • 14 январь 2020 12:18
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Автобус провалился под землю в Китае, 10 человек пропали без вести

Автобус провалился под землю в Китае, 10 человек пропали без вестиВ результате обвала на дороге в провинции Цинхай на северо-западе Китая 10 человек были признаны пропавшими без вести и 15 человек получили ранения, сообщает Синьхуа.

 

Инцидент произошел вечером 13 января, когда на улице Наньдацзе в городе Синин, административном центре провинции, обваливался участок дороги. Автобус упал в воронку и произошел взрыв, сообщили местные власти.

 

Улица Наньдацзе является главной магистралью города с интенсивным движением. Поисково-спасательная операция продолжается, причины обвала устанавливаются.


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