Автобус провалился под землю в Китае, 10 человек пропали без вести

В результате обвала на дороге в провинции Цинхай на северо-западе Китая 10 человек были признаны пропавшими без вести и 15 человек получили ранения, сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел вечером 13 января, когда на улице Наньдацзе в городе Синин, административном центре провинции, обваливался участок дороги. Автобус упал в воронку и произошел взрыв, сообщили местные власти.

Улица Наньдацзе является главной магистралью города с интенсивным движением. Поисково-спасательная операция продолжается, причины обвала устанавливаются.