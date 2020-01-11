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  • 11 январь 2020 10:39
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Сбитый украинский Boeing в Иране приняли за вражеский самолет

Сбитый украинский Boeing в Иране приняли за вражеский самолетСбитый украинский Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был принят за вражеский самолет, говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

 

«Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект», — сказано в заявлении. Также отмечается, что вооруженные силы страны были приведены в высшую боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране».

 

«К крушению Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» привела непростительная ошибка, ее причины будут расследованы» - такое обещание сделал президент Ирана Хасан Роухани на своей странице в Twitter.

 

«Выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей», — написал он и назвал случившееся великой трагедией. Роухани добавил, что виновные будут наказаны по закону.

 

Президент Ирана также призвал устранить недостатки систем противовоздушной обороны. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Роухани. В заявлении сказано, что необходимо устранить все слабые точки ПВО. Хасан Роухани заявил, что необходимо принять все меры, чтобы такие катастрофы никогда не повторялись.


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