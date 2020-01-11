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  • 11 январь 2020 10:19
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Иран признал, что украинский самолет сбит случайно

Иран признал, что украинский самолет сбит случайно

Пассажирский Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавший под Тегераном 8 января, был случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом говорится в заявлении генерального штаба Вооруженных Сил Ирана, передает РИА Новости.

 

Глава МИД Ирана Джавад Зариф подтвердил этот факт. Он написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США».

 

«Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — отметил глава МИДа.

 

В результате катастрофы погибли 176 человек, включая граждан Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

 

Лидеры ряда стран заявляли о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, но представители Ирана ранее отвергали такую возможность.


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