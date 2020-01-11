Иран признал, что украинский самолет сбит случайно

Глава МИД Ирана Джавад Зариф подтвердил этот факт. Он написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США».
«Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — отметил глава МИДа.
В результате катастрофы погибли 176 человек, включая граждан Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.
Лидеры ряда стран заявляли о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, но представители Ирана ранее отвергали такую возможность.