В США назвали причину крушения Boeing в Иране

Американские и иракские разведслужбы, а также Пентагон считают, что украинский Boeing 737, потерпевший крушение в Тегеране, при котором погибло 168 человек, был поражен ударом российской зенитной ракетной системы «Тор М1» ПВО Ирана. По мнению источника из Пентагона, инцидент был случайным — противовоздушная оборона Ирана, вероятно, активно работала по всем воздушным целям после ракетного обстрела со стороны США.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение в Тегеране, при котором погибло 168 человек, был поражен ударом зенитной ракетной системы – об этом Newsweek рассказали представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки.

По их словам, самолет был поражен ракетным выстрелом ЗРК «Тор М1» ПВО Ирана, известной в НАТО как Gauntlet. По мнению Пентагона, инцидент был случайным — противовоздушная оборона Ирана, вероятно, активно работала по всем воздушным целям после ракетного обстрела со стороны США.

«Ну, у меня есть свои подозрения. Самолет летел в довольно опасном районе, и кто-то мог ошибиться», — подтвердил со своей стороны версию военных президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что сомневается, что причиной крушения Boeing могли стать технические неполадки.

О том, что лайнер могла сбить ракета «земля – земля», запущенная иранскими военными, которые 8 января нанесли удар по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, сообщает ранее и телеканал Al Hadath. Однако время катастрофы не соответствует фактическому времени пуска ракет – 00.50 мск.

По данным международного агентства Reuters, пять источников — три американских, один европейский и один канадский – заявили, что не согласны с версией попадания в самолет ракеты. Они также придерживаются мнения, что крушение произошло в результате технической неисправности. Более того, канадский источник сообщил, что им известно о факте перегрева двигателя самолета.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал одной из вероятных причин крушения самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» поражение зенитной ракетой. Кроме того, среди версий катастрофы — теракт и взрыв двигателя в результате технической неисправности.

В Иране основной причиной катастрофы, произошедшей 8 января в Тегеране, считают возгорание двигателя, вызванное техническими неполадками, сообщало информагентство IRNA.

Посольство Украины в Иране поддержало эту версию, заявив, что теракт как причина исключается.

Трагедия произошла 8 января. В тот день лайнер, на борту которого, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), находились 177 человек, включая 168 пассажиров и девять членов экипажа, должен был совершить перелет из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни в Киев.

В 06.10 по местному времени он вылетел, однако спустя две минуты упал вблизи аэропорта. Никто из присутствующих на судне не выжил — жертвами авиакатастрофы стали 177 человек. Среди пассажиров было 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев — девять членов экипажа и двое пассажиров, а также граждане Швеции, Афганистана, Британии и Германии.

Уже 8 января среди обломков самолета были обнаружены черные ящики, после расшифровки которых выяснится настоящая причина падения, сообщили в Организации гражданской авиации Ирана информагентству Mehr.

Между тем на Украине проводят свое расследования относительно крушения лайнера – так, 8 января президент страны Владимир Зеленский поручил генпрокурору возбудить уголовное дело в связи с катастрофой.

Государственная авиационная служба Украины запретила авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Не летать над этими странами, а также Персидским и Оманским заливами рекомендовала российским гражданским самолетам и Росавиация.

Схожие решения приняли аиакомпанииSingapore Airlines, Qantas, China Southern Airlines, Lufthansa and Malaysia Airlines. Несколько авиакомпаний в среду, после ракетного обстрела Ирана и крушения самолета полностью отменили рейсы на Ближний Восток на время неспокойной ситуации.