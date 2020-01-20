Парламент Великобритании одобрил сделку по Brexit

Палата общин парламента Великобритании 9 января утвердила соглашение о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза, сообщило РИА Новости. Если законопроект утвердит Палата лордов, Великобритания покинет ЕС 31 января.

За соглашение проголосовали 330 депутатов, против — 231. Теперь документ поступает на рассмотрение верхней палаты. Затем он должен получить одобрение королевы.

После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В течение этого времени Лондон и Брюссель должны будут сформировать форматы дальнейшего сотрудничества во всех сферах.