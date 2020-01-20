» » » Парламент Великобритании одобрил сделку по Brexit
﻿
  • 10 январь 2020 11:59
  • 20

Парламент Великобритании одобрил сделку по Brexit

Парламент Великобритании одобрил сделку по BrexitПалата общин парламента Великобритании 9 января утвердила соглашение о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза, сообщило РИА Новости. Если законопроект утвердит Палата лордов, Великобритания покинет ЕС 31 января.

 

За соглашение проголосовали 330 депутатов, против — 231. Теперь документ поступает на рассмотрение верхней палаты. Затем он должен получить одобрение королевы.

 

После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В течение этого времени Лондон и Брюссель должны будут сформировать форматы дальнейшего сотрудничества во всех сферах.


Похожие статьи:
﻿
ЕС дал Великобритании отсрочку по Brexit до 31 января

ЕС дал Великобритании отсрочку по Brexit до 31 января

Международные Новости
﻿
Великобритания отложила Brexit

Великобритания отложила Brexit

Международные Новости
﻿
Мэй просит ЕС отложить Brexit до 30 июня

Мэй просит ЕС отложить Brexit до 30 июня

Международные Новости
﻿
Cтраны ЕС единогласно одобрили отсрочку Brexit

Cтраны ЕС единогласно одобрили отсрочку Brexit

Международные Новости
﻿
Названо точное время выхода Великобритании из Евросоюза

Названо точное время выхода Великобритании из Евросоюза

Политика / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика