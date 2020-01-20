Объяснено исчезновение воды на Марсе

Международная группа ученых выяснила, что Марс теряет воду быстрее, чем предполагали исследователи на основе теорий и наблюдений. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Планетологи проанализировали данные, полученные зондом Trace Gas Orbiter в рамках программы ExoMars. Ученые выяснили, что постепенное исчезновение воды происходит в верхних слоях атмосферы Красной планеты. Из-за солнечного света молекулы воды расщепляются на атомы водорода и кислорода , а слабая гравитация планеты не может предотвратить их улетучивание в космос. При этом большое количества влаги накапливается на высоте 80 километров.

Отдельные участки атмосферы оказываются перенасыщенными и содержат в 10-100 раз больше водяного пара, чем теоретически позволяет температура. При таких показателях способность воды к выходу из атмосферы значительно усиливается в определенные сезоны.

В декабре 2019 года сообщалось, что американские астрономы зафиксировали на Марсе таинственные ультрафиолетовые сияния, которые указывает на исчезновение огромного количества воды с поверхности и из атмосферы планеты.