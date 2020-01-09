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  • 9 январь 2020 13:41
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Церемония вручения премии "Оскар" вновь пройдет без ведущего

Церемония вручения премии "Оскар" вновь пройдет без ведущегоЦеремония вручения награды киноакадемии США "Оскар", которая состоится 9 февраля, вновь пройдет без ведущего, сообщила Американская академия киноискусств в Twitter.

 

"Будут звезды, представления и сюрпризы, но не будет ведущего", - говорится в сообщении.

 

Согласно графику киноакадемии США, список номинантов на "Оскар" огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии в Лос-Анджелесе.

 

Напомним, в прошлом году церемония вручения премии "Оскар" состоялась без ведущего - это был первый случай за 30 лет. Назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter почти десятилетней давности.

 

В 1989 году вместо объявления номинантов на сцене был показан одиннадцатиминутный ролик, встреченный негативной реакцией зрителей.


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