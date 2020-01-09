"Месть завершена" - Тегеран пообещал больше не совершать атаки

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет совершать новых военных нападений, если со стороны США не будет военной агрессии. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передаёт ТАСС.

По словам представителя Ирана, исламская республика действовала исключительно реализуя своё право на самооборону и не собирается продолжать атаки.

"Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут проводить военные действия против Ирана, с нашей стороны - мы также не сделаем таких действий", - сказал Маджид Тахт-Раванчи и добавил, что Ирану "придётся ответить" США в случае, если Вашингтон всё же проведёт какую-то военную операцию.

Напомним, в ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада - в результате него, в частности, был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. После этого события ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась: в Иране обещают отомстить США, власти Ирака осудила операцию, а Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть территорию Ирака.