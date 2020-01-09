Принц Гарри с супругой сложили полномочия членов королевской семьи

Британский принц Гарри и его супруга, американка Меган Маркл, приняли решение сложить полномочия членов королевской семьи — отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу и зарабатывать самостоятельно, сообщило РИА Новости.

«После многих месяцев размышлений и обсуждений мы приняли решение в этом году начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри этого института (монархии). Мы намерены отойти от того, чтобы считаться „высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву», — объявили герцог и герцогиня Сассекские в Instagram.

«Теперь мы намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой, продолжая уважать свой долг по отношению к королеве, Содружеству наций и патронируемым нами организациям. Этот географический баланс позволит нам воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но одновременно даст нашей семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на следующем этапе, в том числе на создании нашей новой благотворительной организации», — отметили они.

В Великобритании официальные расходы королевской семьи покрываются из «гранта суверена». Он выделяется правительством и формируется из процента от прибыли, приносимой владениями, принадлежащими короне и находящимися в ведении правительства.

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое «рабочее» время исполнению королевских обязанностей: королева, ее дети и внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри, а также их супруги.

Ожидается, что решение герцога и герцогини покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии. Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом, поблагодарив всех своих подписчиков и поклонников за поддержку.