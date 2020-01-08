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  • 8 январь 2020 11:49
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Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа

Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажаПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Боинга, который потерпел крушение в Тегеране.

 

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал он в Телеграм-канале в среду.

 

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду.

 

По данным представителя спасательной службы аэропорта Пира Хуссейна Куливанда, все люди, находившихся на борту самолета, украинских международных авиалиний, потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана, погибли.


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