Причиной крушения лайнера в Тегеране стало возгорание двигателя

Ранее иранские информагентства передали, что украинский самолет со 173 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем".





По данным агентства, информацию подтвердил глава воздушной гавани — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.

В соцсетях появилось видео, где запечатлена горящая точка, которая падает, оставляя огненный хвост. Очевидцы пишут, что это и есть украинский лайнер.

По данным СМИ, иранские спасатели уже нашли черный ящик. Его передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.