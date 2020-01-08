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  • 8 январь 2020 11:22
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Причиной крушения лайнера в Тегеране стало возгорание двигателя

Ранее иранские информагентства передали, что украинский самолет со 173 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем".


 

По данным агентства, информацию подтвердил глава воздушной гавани — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.

 

В соцсетях появилось видео, где запечатлена горящая точка, которая падает, оставляя огненный хвост. Очевидцы пишут, что это и есть украинский лайнер.

 

По данным СМИ, иранские спасатели уже нашли черный ящик. Его передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.


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