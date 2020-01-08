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  • 8 январь 2020 0:52
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Иран признал Пентагон террористической организацией

Иран признал Пентагон террористической организациейВ ответ на целевое убийство Соединенными Штатами одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани Иран объявил войска США "террористической организацией", сообщает агентство Tasnim.

 

Законопроект, единогласно принятый парламентом в Тегеране во вторник, 7 января, распространяется на всех американских солдат, сотрудников Пентагона и лиц, ответственных за убийство Сулеймани. Оказание любой поддержки войскам США - военной, финансовой или логистической - впредь будет расцениваться как "причастность к теракту".

 

Тем самым иранский парламент ужесточил принятый в апреле закон, согласно которому США объявлялись "государственным спонсором терроризма", а американские войска в регионе - "террористическими группировками". Незадолго до этого президент США Дональд Трамп внес КСИР в список террористических организаций.

 

Парламент в Тегеране 7 января также постановил увеличить бюджет бригад "Аль-Кудс" - спецподразделения КСИР для проведения спецопераций за пределами Ирана - на 200 млн евро в пересчете.

 

Призыв к региональному сотрудничеству без участия США

Между тем глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф обвинил США в "разжигании войны" и одновременно призвал к конструктивному региональному сотрудничеству. "США, убив высокопоставленного иранского офицера, встали на курс, который уже очень скоро может создать угрозу для всего региона", - сказал он.

 

Зариф назвал "большой исторической ложью" утверждение США о том, что они желают мира и стабильности для региона.

 

"США уже неоднократно демонстрировали, что их политические просчеты в отношении Ирана создают угрозу не только для региона, но и для всего мира", - подчеркнул глава иранской дипломатии.

 

В качестве решения проблемы Зариф предложил развивать региональное сотрудничество без США. По мнению главы МИД Ирана, это было бы для региона гораздо более конструктивно, чем инвестировать миллиарды в американские вооружения. "В этой связи президент Хасан Роухани уже предложил мирный план для Персидского залива и Ормузского пролива", - напомнил Зариф. Роухани в сентябре 2019 года выступил в ООН с инициативой, призванной гарантировать безопасность судоходства в Персидском заливе и снизить накал напряженности в регионе.


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