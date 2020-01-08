Генсек ООН призвал мировых лидеров не допустить войны

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров не допустить войны в связи с эскалацией напряженности между США и Ираном и в мире в целом, сообщается на сайте организации.

«Новый год начался с потрясений в мире. Мы переживаем трудные времена. Геополитическое напряжение достигло наивысшей точки в этом веке. И потрясения нарастают. Нельзя больше быть уверенным даже в нераспространении ядерного оружия», — заявил Антониу Гутерриш в беседе с журналистами.

Ситуация в мире обострилась после операции США в Багдаде, в результате которой был убит командующий элитным подразделением армии Ирана генерал Касем Сулеймани. Иран, по сообщениям прессы, обещал нанести ответный удар. Параллельно растет неопределенность вокруг Ливии.

«Этот котел напряженности вовлекает все больше стран в принятие непредсказуемых решений с непредсказуемыми результатами, все большей становится опасность просчетов», — добавил глава ООН.

Генсек также призвал не забывать о человеческих страданиях, порождаемых войной, и о том, что обычные люди платят самую высокую цену. Он призвал не допустить войны.

Кроме того, глава ООН напомнил, что сегодня происходят торговые и технологические конфликты, которые сеют хаос на мировых рынках, подрывают рост и усугубляют неравенство.

Напомнил генсек и об обострении климатического кризиса, об участившихся случаях проявления социального недовольства, о росте экстремизма, национализма и радикализма, добавив, что во многих регионах, особенно в Африке все большую опасность представляют террористы.

«Так дальше не может продолжаться. Я с большой обеспокоенностью слежу за недавним ростом глобальной напряженности. Я нахожусь в постоянном контакте с ведущими мировыми лидерами», — заявил глава ООН.

Он подчеркнул, что его послание политикам «простое и понятное»: «остановите эскалацию, проявляйте максимальную сдержанность, возобновите диалог и наладьте международное сотрудничество».