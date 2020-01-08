Генсек ООН призвал мировых лидеров не допустить войны

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров не допустить войны в связи с эскалацией напряженности между США и Ираном и в мире в целом, сообщается на сайте организации.
Ситуация в мире обострилась после операции США в Багдаде, в результате которой был убит командующий элитным подразделением армии Ирана генерал Касем Сулеймани. Иран, по сообщениям прессы, обещал нанести ответный удар. Параллельно растет неопределенность вокруг Ливии.
Генсек также призвал не забывать о человеческих страданиях, порождаемых войной, и о том, что обычные люди платят самую высокую цену. Он призвал не допустить войны.
Кроме того, глава ООН напомнил, что сегодня происходят торговые и технологические конфликты, которые сеют хаос на мировых рынках, подрывают рост и усугубляют неравенство.
Напомнил генсек и об обострении климатического кризиса, об участившихся случаях проявления социального недовольства, о росте экстремизма, национализма и радикализма, добавив, что во многих регионах, особенно в Африке все большую опасность представляют террористы.
Он подчеркнул, что его послание политикам «простое и понятное»: «остановите эскалацию, проявляйте максимальную сдержанность, возобновите диалог и наладьте международное сотрудничество».