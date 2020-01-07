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  • 7 январь 2020 0:55
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Иран вышел из ядерной сделки

Иран вышел из ядерной сделкиПравительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, которые касались количества центрифуг, сообщило РИА Новости.

 

Такое решение принято после убийства иранского генерала Касема Сулеймани при ракетных ударах американских войск в Багдаде.

 

При этом Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, отмечается в сообщении.

 

Летом 2015 года Иран и группа стран (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ограничивающий иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций.

 

В мае 2018 года США вышли из сделки в одностороннем порядке, после чего Иран начал поэтапно отказываться от ряда ядерных ограничений.

 

Лидеры Германии, Франции и Великобритании призвали Иран не нарушать условия соглашения.


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