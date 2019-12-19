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  • 26 декабрь 2019 0:15
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Нотр-Даму предрекли разрушение с вероятностью в 50 процентов

Нотр-Даму предрекли разрушение с вероятностью в 50 процентовСобор Парижской Богоматери все еще столь хрупок, что вероятность его разрушения составляет 50 процентов. Об этом заявил настоятель собора архипресвитер Патрик Шове, сообщает Associated Press.

 

«Собор все еще не в безопасности до тех пор, пока не снимут леса. (...) С вероятностью в 50 процентов они могут обрушиться на своды собора, так что здание до сих пор очень хрупкое», — приводит агентство его слова.

 

Сообщается, что в этом году в соборе не будет рождественской службы впервые с конца XVIII столетия — тогда ее отменили из-за Французской революции. Полноценные восстановительные работы начнут ближе к 2021 году.

 

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Пожар потушили только утром следующего дня. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор.


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