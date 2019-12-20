Палата представителей объявила Трампу импичмент

Палата представителей проголосовала за отстранение от должности президента Дональда Трампа.

Конгрессмены признали Трампа виновным по обеим статьям обвинения — в злоупотреблении властью (230 голосов при необходимых 216) и в препятствовании работе конгресса (229 голосов). В обоих случаях представители Республиканской партии в полном составе голосовали против.

Обвинения в злоупотреблении властью были выдвинуты из-за попыток Трампа добиться от властей Украины расследования против сына своего потенциального соперника на президентских выборах Джо Байдена. В препятствовании работе конгресса президента обвинили, после того как он запретил своей администрации участвовать в расследовании в рамках процедуры импичмента.

Теперь для отрешения Трампа от власти необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов. Аналитики считают этот сценарий крайне маловероятным, так как большинство в сенате принадлежит республиканцам.

Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона (1868 год) и Билла Клинтона (1998 год), за импичмент которого проголосовала палата представителей. И в случае Джонсона, и в случае Клинтона голосование в сенате было в их пользу, и они остались на своих постах.