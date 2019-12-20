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  • 20 декабрь 2019 10:35
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Определены худшие пароли 2019 года

Определены худшие пароли 2019 годаКомпания SplashData выпустила традиционный список 100 «худших» паролей по итогам 2019 года. Специалисты по кибербезопасности основывались на анализе более пяти миллионов комбинаций, которые утекли в открытый доступ, уточняют на TJ.

 

Первое место по сравнению с 2018 годом не изменилось. Популярность набрали «qwerty», «123123», «qwerty123», а «welcome» и «princess» заметно сдали позиции.

 

Впервые за всю историю составления списка, который публикуют с 2010 года, «password» ушёл из тройки лидеров.

 

Новыми в рейтинге, в том числе, стали пароли «1q2w3e4r», «qwertyuiop», «123qwe», «dragon» и «lovely». Появившийся в прошлом году «donald» пропал из топа.

 

Топ-25 (в скобках — изменения с 2018 года)

123456 (не изменилось)

123456789 (+1)

qwerty (+6)

password (-2)

1234567 (+2)

12345678 (-2)

12345 (-2)

iloveyou (+2)

111111 (-3)

123123 (+7)

abc123 (+4)

qwerty123 (+13)

1q2w3e4r (новый)

admin (-2)

qwertyuiop (новый)

654321 (+3)

555555 (новый)

lovely (новый)

7777777 (новый)

welcome (-7)

888888 (новый)

princess (-11)

dragon (новый)

password1 (не изменилось)

123qwe (новый)


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