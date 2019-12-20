Определены худшие пароли 2019 года

Компания SplashData выпустила традиционный список 100 «худших» паролей по итогам 2019 года. Специалисты по кибербезопасности основывались на анализе более пяти миллионов комбинаций, которые утекли в открытый доступ, уточняют на TJ.

Первое место по сравнению с 2018 годом не изменилось. Популярность набрали «qwerty», «123123», «qwerty123», а «welcome» и «princess» заметно сдали позиции.

Впервые за всю историю составления списка, который публикуют с 2010 года, «password» ушёл из тройки лидеров.

Новыми в рейтинге, в том числе, стали пароли «1q2w3e4r», «qwertyuiop», «123qwe», «dragon» и «lovely». Появившийся в прошлом году «donald» пропал из топа.

Топ-25 (в скобках — изменения с 2018 года)

123456 (не изменилось)

123456789 (+1)

qwerty (+6)

password (-2)

1234567 (+2)

12345678 (-2)

12345 (-2)

iloveyou (+2)

111111 (-3)

123123 (+7)

abc123 (+4)

qwerty123 (+13)

1q2w3e4r (новый)

admin (-2)

qwertyuiop (новый)

654321 (+3)

555555 (новый)

lovely (новый)

7777777 (новый)

welcome (-7)

888888 (новый)

princess (-11)

dragon (новый)

password1 (не изменилось)

123qwe (новый)