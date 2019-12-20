Определены худшие пароли 2019 года

Компания SplashData выпустила традиционный список 100 «худших» паролей по итогам 2019 года. Специалисты по кибербезопасности основывались на анализе более пяти миллионов комбинаций, которые утекли в открытый доступ, уточняют на TJ.
Первое место по сравнению с 2018 годом не изменилось. Популярность набрали «qwerty», «123123», «qwerty123», а «welcome» и «princess» заметно сдали позиции.
Впервые за всю историю составления списка, который публикуют с 2010 года, «password» ушёл из тройки лидеров.
Новыми в рейтинге, в том числе, стали пароли «1q2w3e4r», «qwertyuiop», «123qwe», «dragon» и «lovely». Появившийся в прошлом году «donald» пропал из топа.
Топ-25 (в скобках — изменения с 2018 года)
123456 (не изменилось)
123456789 (+1)
qwerty (+6)
password (-2)
1234567 (+2)
12345678 (-2)
12345 (-2)
iloveyou (+2)
111111 (-3)
123123 (+7)
abc123 (+4)
qwerty123 (+13)
1q2w3e4r (новый)
admin (-2)
qwertyuiop (новый)
654321 (+3)
555555 (новый)
lovely (новый)
7777777 (новый)
welcome (-7)
888888 (новый)
princess (-11)
dragon (новый)
password1 (не изменилось)
123qwe (новый)