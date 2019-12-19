» » » 19 декабря 1983 г. 36 лет назад
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  • 19 декабрь 2019 14:00
  • 37

19 декабря 1983 г. 36 лет назад

Поздним вечером 19 декабря 1983 года в самом центре Рио-де-Жанейро было совершено преступление, названное в спортивном мире «кражей века».
 

 

Из высотного здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена золотая статуэтка Ники, крылатой древнегреческой богини победы, — Кубок Жюля Риме (1873–1956, в 1921–1954 годах президента ФИФА), присуждаемый раз в 4 года команде–победительнице чемпионата мира.

Чтобы выйти на след преступников потребовалось более четырех лет.
 
В составе шайки оказался и некий банкир, успевший к тому времени превратить изящную тридцатисантиметровую статуэтку весом 1,8 кг в несколько слитков золота.

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