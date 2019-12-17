Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

В Ньоне 16 декабря завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, по результатам которой были определены пары первого раунда плей-офф турнира, сообщило издание Sports.ru.

Пары 1/8 финала ЛЧ:

·«Боруссия Дортмунд» (Германия) — «ПСЖ» (Франция);

·«Реал Мадрид» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);

·«Аталанта» (Италия) — «Валенсия» (Испания);

·«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия);

·«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия);

·«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия);

·«Тоттенхэм» (Англия) — «Лейпциг» (Германия);

·«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания).

Первые матчи 1/8 финала состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные — 10, 11, 17 и 18 марта.

В этот же день состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Результаты жеребьевки:

·«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания);

·«Спортинг» (Португалия) — «Башакшехир» (Турция);

·«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды);

·«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия);

·«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия);

·АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария);

·ЧФР Клуж (Румыния) — «Севилья» (Испания);

·«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия);

·АЗ Алкмар (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия);

·«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

·«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия);

·«Айнтрахт» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия);

·«Шахтер» (Украина) — «Бенфика» (Португалия);

·«Вольфсбург» (Германия) — «Мальмё» (Швеция);

·«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия);

·«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия).

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные — 27 февраля.

УЕФА разводил клубы из одной лиги и клубы, игравшие в одной группе.