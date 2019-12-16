Установлено, что естественная продолжительность жизни человека - 38 лет. Почему мы живем дольше?

Максимальная естественная продолжительность жизни человека составляет всего 38 лет, выяснили исследователи австралийского государственного объединения научных и прикладных исследований. Об этом сообщают ученые Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии. Свое исследование они обнародовали в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали человеческий геном на основе собственной компьютерной модели генетических "часов". Благодаря улучшению уровня жизни и современной медицине человеку удалось вдвое увеличить предназначенную природой продолжительность, утверждают ученые.

Естественная продолжительность гренландского кита на 60 лет больше, чем считалось ранее

Исследователи также проанализировали геномы других существ. По их данным, продолжительность жизни гренландского кита, который живет дольше всех млекопитающих, составляет 268 лет - это почти на 60 лет дольше, чем считалось ранее.

Ученые считают, что некоторые из этих ныне живущих животных родились задолго до того, как королева Виктория взошла на трон, но примерно в то время, когда капитан Кук прибыл в Австралию.

Сведения о естественной продолжительности жизни является точнее предыдущих методы подсчета, которые обычно включали наблюдения за животными в дикой природе. Это может помочь определить риски исчезновения определенных видов животных, отмечает издание.