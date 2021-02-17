» В Word добавили ночной режим

Текстовый редактор Microsoft Word получил продвинутый ночной режим. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика софта.

Согласно описанию, в ночном режиме активное окно программы полностью будет окрашено в оттенки черного. В актуальной версии Word есть возможность переключить оформление панели инструментов в темные цвета, в обновлении страница также будет окрашена в черный. «Это функция, о добавлении которой давно просили участники программы предварительной оценки Word, и мы рады, что она появилась», — заявил руководитель разработки текстового редактора Али Форелли (Ali Forelli).

В ночном режиме все белые цвета на странице заменяются на темно-серые или черные оттенки. При этом цвета в документе также будут скорректированы. Например, красный, синий и желтый будут слегка приглушены, чтобы соответствовать темному фону.

Форелли объяснил, что использование темной темы снижает нагрузку на глаза пользователей, когда они работают в Word в темноте или ночью. Новый режим появится в программе в будущем обновлении.

Также представитель Microsoft пояснил, что пользователь может в любой момент включить или выключить ночной режим или оставить страницу документа белой при любых условиях. Эта опция активируется в настройках Word, кнопка переключения между режимами находится на панели инструментов программы.

Ранее медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али заявил, что яркие цвета, преобладающие на экране гаджетов во время их использования перед сном, могут навредить зрению. В этой связи специалист рекомендовал пользователям смартфонов и компьютеров переключать устройства в ночной режим.